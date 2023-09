Geburtstagsfest am Sonntag in Opladen St. Remigius feiert 800 Jahre – mit Festmesse und Spezialtorte

Leverkusen-Opladen · Während Pfarrer Heinz-Peter Teller in Köln Domdienst hat, feiert seine Kirchengemeinde in der Messe ein besonderes Jubiläum. Beim Empfang unter freiem Himmel will der „Chef“ am Sonntag aber zurück sein.

29.09.2023, 14:01 Uhr

Schönes Detail: Über der Seitenpforte von Sankt Remigius ist ein Mosaik des Heiligen zu sehen. Foto: Ludmilla Hauser

Bundesministerin Svenja Schulze hat nicht selbst geantwortet. Dafür aber ein Mitarbeiter aus ihrem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aus Berlin. Dort unterhält das Ministerium, das eigentlich in Bonn zu Hause ist, einen zweiten Dienstsitz. Und bis dorthin, erzählt Donata Pohlmann, „ist ein Ballon unseres Luftballonwettbewerbs beim Pfarrfest geflogen“. Der Ministeriumsmitarbeiter kam dem Wunsch auf der angehängten Postkarte nach und sendete sie mit Ministeriumsadresse zurück.