Rat entscheidet am 1. Juli in Leverkusen St. Michael wird die neue Hitdorfer Fähre

Leverkusen-Hitdorf · Das Vorhaben steht zwar noch unter dem Vorbehalt der Schiffsprüfung am Lageplatz und vor Ort in Hitdorf, der Kauf der Fähre St. Michael als Nachfolger der Fritz Middelanis für die Fährverbindung Hitdorf-Langel dürfte aber so gut wie sicher sein. Montag entscheidet der Stadtrat.

27.06.2024 , 11:01 Uhr

Seit Dezember ist die bisherige Fähre außer Betrieb. Für die neue Fähre St. Michael müssten die Rampen zum Anlegen angepasst werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)