Drei Jahre nach dem Hochwasser in Leverkusen Spuren der Flut finden sich noch an vielen Stellen

Drei Jahre ist die Flut her – und wer aufmerksam durch die Stadt geht, dem fällt auf: An mancher Stelle stehen noch immer Baugerät oder ein Bauschuttcontainer. So zum Beispiel an der städtischen Kita Adalbert-Stifter-Straße 10 nahe Wiembachallee. Sie „wurde vom Hochwasser aus Wupper und Wiembach so beschädigt, dass der Betrieb nicht mehr möglich war. Die Kinder wurden auf umliegende Einrichtungen verteilt. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant“, sagt die Stadt. Die katholische Kita gleich nebenan ist offenbar ein bisschen weiter: Zum neuen Kindergartenjahr geht sie wieder an den Start.