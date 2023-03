Freibad in Leverkusen sucht Mitarbeiter Sportpark bildet zu Rettungsschwimmern aus

„Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Interesse an einer spannenden und verantwortungsvollen Tätigkeit als Rettungsschwimmer haben. Der Zusatztermin findet am Donnerstag, 30. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt“, informiert der Sportpark. Dann erfahren die Interessenten in kurzen Gesprächen von erfahrenen Rettungsschwimmern alles über Anforderungen und Aufgaben des Jobs und auch über die Kurz-Ausbildung. Außerdem ist ein kurzer Eignungstest im Schwimmen vorgesehen. Also Badesachen mitnehmen. Und, wenn vorhanden, Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber und einen gültigen Erste-Hilfe-Nachweis mitbringen.