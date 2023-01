Feuerwehr-Großeinsatz in Leverkusen Polizei vermutet Brandstiftung in Schlebuscher Sporthalle

In der Umgebung der Halle seien keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt worden, heißt es. „Es riecht hier noch sehr stark“, sagt eine älter Dame, die an der Halle vorbeigeht und auf kaputte Fensterscheiben schaut und die dahinterliegenden rußschwarzen Räume. Am Morgen waren Mitarbeiter der städtischen Bauaufsicht vor Ort, am Vormittag steigt ein Mann aus einem Wagen mit Neusser Kennzeichen, zieht sich Sicherheitsmontur an, hat einen Ausweis an einem Band um den Hals hängen und geht Richtung Halle. Es könnte einer der Brandermittler der Polizei sein.