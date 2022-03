Sehenswürdigkeit am Rhein : Sponsoren wollen Leverkusener Schiffsbrücke retten

Die Pontonbrücke über die Wupper ist so schwer beschädigt, dass sie ersetzt werden muss. Weil sie gesperrt ist, ist der Zugang zur Schiffsbrücke nur wenige Schritte entfernt blockiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Einigkeit, Recht und Freiheit sind in Gefahr. Denn so heißen die historischen Schiffe, die in der alten Wuppermündung ankern. Der Zugang ist durch die von der Flut zerstörte Pontonbrücke gesperrt, dem Förderverein geht das Geld aus.