Unterstützung für Schüler in Leverkusen Spielerisch wichtiges Wissen lernen

Schließlich war es ihr Club, der das Set im Wert von 850 Euro gespendet hatte. Enthalten ist darin alles Wesentliche für den Unterricht in den so genannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ein spannendes Thema, das Kinder fasziniert und in allen Lehrplänen gefordert wird. Beide Club-Vertreter waren am Freitag bei der Premiere und erfreuten sich an den leuchtenden Kinderaugen, als diese mit Experimenten rund um physikalische Themen, in diesem Fall mit der Funktionsweise von Magneten, starteten. Den Kleinen bereitete es sichtlich Vergnügen, spielerisch neues Wissen zu erwerben.