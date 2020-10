Einsatz in Leverkusen : Spielabend endet in der Polizeizelle

In Handschellen wurde der 20-Jährige abgeführt (Symbolfoto). Foto: dpa/Johannes Neudecker

Opladen In der Polizeizelle endete der Abend eines 20-Jährigen, der am Montag in einer Spielhalle an der Kölner Straße begonnen hatte.

Mit einer Mitarbeiterin war der Mann in Streit über einen defekten Spielautomaten geraten, die Frau rief die Polizei. Nachdem der 20-Jährige nach den Polizisten geschlagen hatte, legten die ihm Handschellen an und nahmen ihn mit. Ein Alkoholtest ergab 1,3 Promille.

(bu)