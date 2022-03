Intergationsrat Leverkusen startet Sammelaktion, Schule setzt Friedenszeichen : Spenden und Schwitzen für den Frieden

Leverkusen Hilfe für die Ukraine: Der Leverkusener Integrationsrat sammelt noch bis Freitag Hilfsgüter, das Berufskolleg Opladen setzt ein Friedenszeichen, der Verein für Gesundheitssport bietet Spenden-Sportkurse, und die Stadt sucht Dolmetscher.

Der Keller im Haus der Integration in Manfort „ist bis obenhin gefüllt. Und es kommt immer noch mehr“, sagt Naima Azemmat, zweite stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrats Leverkusen . Mitte der Woche startete die Interessensvertretung die Spendenaktion für die Ukraine . Die Reaktion von spendenwilligen Bürgern sei überwältigend. „Es sind Unmengen an Hilfsgütern angekommen, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Reis, Batterien, Medikamente , quasi alles, was man auch auf der Flucht braucht“, zählt Azemmat auf. „Und das Spenden hört nicht auf.“

Soll es auch nicht. Bis Freitag, 18 Uhr sei die Aktion geplant. „Wenn wir merken, dass die Leute weiterhin helfen wollen, machen wir auch in der kommenden Woche noch weiter“, merkt sie an. Die Hilfsbereitschaft sei nicht auf Leverkusen begrenzt. „Es kommen auch Leute aus dem Umland, gestern Abend zum Beispiel ein Ehepaar aus Bergisch Gladbach , das Sachen abgegeben hat.“

Der erste Transport bis an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine starte am Samstag. Von dort werden die Hilfsgüter weiter verteilt.

Friedensdemo „Der Krieg in der Ukraine ist auch am Berufskolleg Opladen das bestimmende Thema.

Als Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage werden wir am Freitag ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden setzen“, sagt Matthias Momberg von der Schulleitung des Berufskollegs Opladen. „Zudem wollen wir unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken. Dazu werden wir ein überdimensionales Friedens-Zeichen in blau-gelb formen, eine Schweigeminute abhalten und gemeinsam eine Spenden-Aktion starten.“ Am Mittwoch hatte schon das Heisenberg-Gymnasium mit einer Menschenkette ein Zeichen für den Frieden gesetzt.