Leverkusen: Spektrum zweigt Werke von Pathe und Steffes

Leverkusen Eine Ausstellung im Vereinsatelier der Künstlervereinigung Spektrum zeigt Werke von Ulrike Pathe und dem kürzlich verstorbenen Alexander Steffes.

Wie das Motto bereits verlauten lässt, spielen Farben eine wesentliche Rolle in der Ausstellung. Pathe, die seit 1996 zum Verein „Spektrum“ gehört, zeigt die Farbenpracht besonders in ihren Acrylbildern. Mal sind diese gänzlich in Rottönen gehalten und wirken warm und sanft, mal sind sie durch grün und gelb gelegte Akzente frisch und fröhlich. Ihre Bilder schweben förmlich zwischen Abstraktion und Konkretisierung, zwischen intensiver Farbimpression und figürlicher Darstellung. Dabei werden immer wieder Naturmaterialien wie Sand und Gräser integriert.