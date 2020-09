Künstlervereinigung in Leverkusen : „Spektrum“-Chef Egon Baumgarten wird 80

Info

Spektrum Die in Schlebusch beheimatete „Künstlervereinigung Spektrum“ ist am 17. Juni 1987 auf Initiative des Malers Roland Huber entstanden. Anfangs fanden sich 16 Künstler zusammen. Heute gehören dem Verein, in dem sich Freunde der bildenden Künste zum Gedankenaustausch und zur Erweiterung ihrer künstlerischen Freizeittätigkeit treffen, 35 Aktive und 20 Förderer an.

Informationen im Internet: www.spektrum-lev.de