Auf der Kurt-Rieß-Anlage in Leverkusen Special Champions League bei Bayer 04

Bayer 04 Leverkusen lädt zum Special Champions League-Turnier ein. Am Mittwoch, 7. Juni, findet der Wettbewerb mit elf internationalen Mannschaften statt, um den Zusammenhalt und die Inklusion im Verein zu feiern. Das Turnier wird aus Mitteln der Europäischen Union (EU) mitfinanziert. Die Organisation der „Special Champions League“ übernehmen in Leverkusen Bayer 04 und das European Football Network Development (EFDN) aus den Niederlanden, in dem Bayer 04 Leverkusen seit über zehn Jahren Mitglied ist.