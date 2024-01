Stadt Leverkusen soll Friedhofssatzung ändern SPD will Erdbestattung ohne Sarg erlauben

Bisher heißt es in § 9 der Satzung: „Auf den Friedhöfen der Stadt Leverkusen sind Erdbeisetzungen nur in Särgen zulässig.... Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z. B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze enthalten.“