Kritik an Joshua Kraski (CDU) SPD lehnt Umfrage nur zu Islamismus an Schulen ab

Die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Migration und Vielfalt in Leverkusen reagiert auf die Forderung des evangelischen CDU-Arbeitskreises und dessen Vorsitzenden Joshua Kraski nach einem kommunalen Lageplan zu islamistischen Aktivitäten an Leverkusener Schulen (RP berichtete). „Als SPD setzen wir uns täglich und seit Jahrzehnten gegen jede Form des Extremismus ein. Die nun durch die CDU geforderte Fokussierung auf die Gefahr durch Islamismus ist jedoch eine Einschränkung in unserem Kampf gegen Extremismus, die zu einer absoluten Unzeit kommt“, kritisiert die Arbeitsgemeinschaft. Es sei schon erstaunlich, dass die CDU trotz nachweislich steigender Zahlen an rassistisch motivierten Übergriffen und Straftaten den Fokus der städtischen Arbeit auf die Gefahr des Islamismus setzen wolle. „Eine geforderte Meldepflicht an Schulen ausschließlich für antisemitische Straftaten klammert dann ebenso gekonnt – und vielleicht auch gewollt – alle anderen extremistischen Tendenzen aus, insbesondere rechtsradikale Straftaten und Vorkommnisse," sagt Darius Ganjani, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Migration und Vielfalt.