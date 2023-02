Größtes Kreditinstitut in Leverkusen stellt gute Bilanz für 2022 vor Sparkasse wächst trotz Krisenzeiten in allen Bereichen

In diesen Krisenzeiten gibt es auch Lichtblicke: Von der Sparkasse Leverkusen, deren Vorstandschef Markus Grawe bei Vorlage der Zahlen für 2022 berichtet: „Wir konnten in allen wesentlichen Geschäftsfelder ein deutliches Wachstum verzeichnen.“ Der mittelständischen Wirtschaft, die den Kern der Kunden ausmacht, stellt er ein gutes Zeugnis aus: „Die Unternehmen lernen, mit den Krisen umzugehen.“ So sei bei den Firmenkunden trotz gestiegener Kosten am Beschaffungsmarkt der Investitionsbedarf nach wie vor hoch, was sich an der Zahl von 178 Mio. Euro an neuen Darlehen belegen lässt. Bei einem gesamten Kreditbestand von 3,62 Mrd. Euro stehen Unternehmen für 2,13 Mrd., Privatkunden für 1,49 Mrd. Grawe: „Der Mittelstand in Leverkusen ist robust.“