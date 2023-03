Schräge Operette entführt von Leverkusen auf den Mond Viel Kultur zum Start in den Frühling

Leverkusen · Der März geht in Leverkusen kulturell mit einem äußerst breit gefächerten Angebot zu Ende – von klassischer bis zu Jazz-Musik, von Operette über Vokalensemble bis hin zum Kabarett-Programm an unterschiedlichen Spielorten in der Stadt.

21.03.2023, 17:56 Uhr

Die Operette „Frau Luna“ – mit teils sehr gewagt-schönen Kostümen – des Landestheaters Detmold ist im Forum Leverkusen zu hören und zu sehen. Foto: Matthias Jung

Von Monika Klein

Ein „fulminantes Musikspektakel“ verspricht Kulturstadtlev für diese Woche. Am Mittwochabend, 22. März, bringt das Landestheater Detmold um 19.30 Uhr die fantastisch-burleske Operette von Paul Lincke (Musik) und Heinrich Bolten-Baeckers (Libretto) „Frau Luna“ auf die Forum-Bühne. Jeder kennt vermutlich den Hit „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft“, der natürlich auch in dieser aufgefrischten und zeitgemäßen Inszenierung von Katja Wolf nicht fehlt.