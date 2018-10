Leverkusen: Sorge um die Sicherheit vor der Gezelin-Schule

Leverkusen Wie geht es weiter mit der Gezelin-Schule? Nach der Freude über den Erhalt stellen sich neue Fragen. Initiative „Lev contra Raststätte“ fürchtet Gefahr für Schlebuscher Grundschüler durch Lkw-Verkehr von der Autobahn.

Einer von ihnen ist Peter Westmeier von der Bürgerinitiative „Lev contra Raststätte“ und einer der Verfechter von „Tunnel statt Stelze“. Was die Gezelin-Schule damit zu tun hat? So einiges, findet Westmeier. Seine Befürchtung: In den nächsten Jahren sind auf den Autobahnen rund um Leverkusen viele Baustellen zu erwarten. Sobald Stau auf der A1 ist, verlassen zahlreiche Lkw in Burscheid die Fernstraße und donnern über die B51 an der Gezelin-Schule vorbei. Mancher 40 Tonner komme den Kindern auf dem Radweg dann so nahe, dass es höchst gefährlich werden kann.