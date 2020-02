Kultur-Tipp : „Liebes Ding“ – Sonntag freier Eintritt im Museum Morsbroich

Die Kuratoren Anne Berk und Fritz Emslander in der Ausstellung „Liebes Ding – Object Love“ im Museum Morsbroich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Sonntag, 1. März, ist der Eintritt ins Museum Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 80, für alle frei. Den übernimmt die Stiftung der Sparda-Bank West, die neben dem Königreich der Niederlande Hauptsponsor der aktuellen Kunstausstellung „Liebes Ding – Object Love“ ist.

In dieser Schau, die sich über zwei Etagen erstreckt, befragen zeitgenössische Künstler aus verschiedenen Ländern das innige Verhältnis zwischen dem Menschen und den Dingen. Warum streben wir nach Dingen und wie gehen wir damit um? Was bedeuten sie für uns und was sind die Konsequenzen unserer Liebe zu den Objekten? Zwischen 11 und 17 Uhr ist der Rundgang durch die Räume möglich, außerdem gibt es für die Besucher Kaffee und Kuchen, Suppe und Brötchen. Um 12 und um 15 Uhr starten Familien-Führungen durch die Ausstellung. Um 14 Uhr findet ein Kuratorengespräch zwischen Anne Berk und Fritz Emslander mit anschließender Führung statt.