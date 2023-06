Jugendszene Leverkusen organisiert kostenlose Ferienwoche für alle Kinder, die mitmachen wollen Sommerspektakel zieht in den Neulandpark

Memet lebt in Rheindorf, ist 14 Jahre alt, und eigentlich müssten für den Teenager Schule, Spaß und Mädchen im Mittelpunkt stehen. Doch Memet musste in der jüngeren Vergangenheit den Tod seines Vaters verkraften. Der Junge, der regelmäßig im Jugendhaus Rheindorf zu Gast ist, verarbeitet diesen großen Verlust über die Musik und schrieb einen Rap über die Zeit im „Musikraum“ der Einrichtung. Nun trat er mit dem eigens hergestellten Song in Wiesdorf auf.