Licht und Schatten : Sommerfest des TSV Bayer 04

Leverkusen Mit seinen rund 10.000 Mitgliedern ist der TSV Bayer 04 der größte Verein der Stadt. Unter seinem Dach versammeln sich Breiten- wie Spitzensportler. Doch auch den TSV und seine Abteilungen plagen Sorgen.

Am Volleyball ist Licht und Schatten gerade gut zu erkennen. In den vergangenen vier Jahren holte die Mannschaft einmal den Meistertitel in der 2. Bundesliga-Nord, wurde dort dreimal Zweiter. Doch an einen Aufstieg wagten die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Jürgen Rothe nicht zu denken. Zu teuer wäre die Teilnahme an einer Runde im Oberhaus.So geht es vielen Vereinen und Abteilungen in der Spitze. Für den großen Wurf fehlt das Geld, fehlen die Sponsoren. Und damit auch die Anreize für Spieler und Spielerinnen, sich dem Verein im Zweifel dauerthaft anzuschließen.