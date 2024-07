Ferientipps für Familien in Leverkusen und Leichlingen Baden, schneiden, spielen – Sommer vor der Haustür

Baden gehen Die Freibäder an der Talstraße und an der Bismarckstraße, die Badestellen am Hitdorfer und am Silbersee in Küppersteg, die Wasserspiele in den Fußgängerzonen Wiesdorf und Opladen, im Neulandpark und im auch im Innenhof von Schloss Morsbroich sorgen für reichlich Erfrischung. Charmant in den Leverkusener Freibädern: Sowohl im Calevornia als auch im Wiembachtal-Freibad gibt es an den Liegeflächen schattenspendende Bäume. Eintrittspreise/Öffnungszeiten/weitere Infos auf: calevornia.de, bad-wiembachtal.de, hitdorfer-see.de, leverkusen.de/stadt-erleben/freizeit/badestellen