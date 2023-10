Angebot für Bahn-Nostalgiker Mit dem „TEE Rheingold“ zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Zuglok ist die imposante Schnellfahr-Elektrolok der Baureihe 103 der früheren Deutschen Bundesbahn. Sie zog in den 1970er Jahren Züge durch das TEE- und Inter-City-Netz. Dabei brachten es diese Züge bis auf 200 km/h. „Der Wagenpark in der authentischen TEE-Farbgebung der 1970er und 1980er Jahre besteht aus originalen, gemütlichen und komfortablen Wagen der 1. Klasse. und versprüht auch heute noch den Charme der TEE-Züge dieser Epoche“, schreibt der Veranstalter Nostalgiezugreisen. Die Fahrt im nostalgischen Sonderzug, der vom DB Museum Koblenz gepflegt und einsatzfähig gehalten wird, sei an sich schon die Reise wert, heißt es weiter. Zusätzlich können Reisende sich in einem Bar- und ein Speisewagen stärken und erfrischen.