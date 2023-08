Solidarität mit der Ukraine in Leverkusen „Sie kämpfen auch für unsere Werte“

Auch in Leverkusen werden an diesen beiden Tagen die ukrainischen Fahnen vor dem Rathaus und allen Verwaltungsgebäuden sowie an der Wacht am Rhein wehen. Sie sind ein Zeichen der Solidarität mit dem Land und den Ukrainern, die seit eineinhalb Jahren unter den Zerstörungen des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs- und Eroberungskrieges leiden. Am 23. August wird außerdem an die Gründung des Landes NRW im Jahr 1946 erinnert. Aus diesem Grund wird auch die Landesfahne Nordrhein-Westfalens vor dem Rathaus und den Verwaltungsgebäuden zu sehen sein, berichtet die Pressestelle der Stadt.