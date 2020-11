Einsatz in Leverkusen : Soldaten verfolgen Corona-Kontakte

Leverkusen Marineflieger werden am Mittwoch geschult. Donnerstag geht der Büroeinsatz zur Kontaktnachverfolgung los. Untergebracht werden sie im Best Western Hotel.

Die 20 Bundeswehrsoldaten – Marineflieger aus dem niedersächsischen Nordholz – samt ihres Kontingentführers Leutnant zur See, Arthur Bock sind in Leverkusen angekommen. Die Stadt hatte ihre Hilfe für die Kontaktnachverfolgung angefordert. Am Mittwoch wurden sie im Ratssaal geschult. Untergebracht sind die Soldaten laut Stadt bis zum 23. Dezember im Best Western Hotel in Wiesdorf, teilt die Stadtverwaltung mit. Von dort ist der Weg zum städtischen Barmer Haus an der Hauptstraße nicht weit. Nach der Einweisung in die Kontaktnachverfolgung sind die Soldaten ab Donnerstag in Einzelbüros in der sechsten Etage des Barmer Hauses dann im Einsatz. Am Freitag informiert der Krisenstab der Stadt zur aktuellen Corona-Lage.