Finanzspritze der Stadt für Leverkusener ist schon leer Solar-Förderung nach einem Tag überzeichnet

Kaum im Angebot, schon überzeichnet: Das Förderprogramm Photovoltaik der Stadt – sie hatte die Antragstellung am Montag freigeschaltet – ist „bereits nach einem Tag überzeichnet“, berichtet Stadtsprecherin Juli Trick. „Wie vom Fachbereich Mobilität und Klimaschutz erwartet, hat es einen großen Andrang für das Förderprogramm ,Neuerrichtung von Photovoltaikanlagen‘ gegeben. Allein online sind am Montag 560 Förderanträge eingegangen, weitere werden per Post erwartet. Nach einer ersten Sichtung der Vollständigkeit der Anträge ist das Fördervolumen in Höhe von 100.000 Euro damit bereits ausgeschöpft.“ Heißt: Bürger sollen keine weiteren Anträge stellen.