Landesfluthilfen für Berufskolleg und Awo in Leverkusen So macht Ministerin Scharrenbach Opladen schön

Es sind nur noch Bilder, die das Lehr- und Verwaltungspersonal des Berufskollegs Opladen (BKO) an die Ereignisse vor fast zwei Jahren zurückdenken lassen. Als Wupper und Wiembach am 14. Juli 2021 ihre Betten verließen, brachten sie Schlamm und Zerstörung auch in die Räume der Schule an der Fürstenbergstraße. Dort, wo der Fachbereich Gesundheit untergebracht ist, schwammen Tische und Stühle in ungesundem Schmutzwasser. Zum Glück für Schüler und Lehrer ist das Vergangenheit – davon zeugen die nun wieder schicken Innenräume. Und Heimatministerin Ina Scharrenbach hatte bei ihrer Stippvisite jetzt auch noch einen dicken Scheck dabei.