Klimaschutz-Aktion auf dem Naturgut So hilft Efeu Leverkusen beim Aufblühen

Das Naturgut bot am Dienstagnachmittag kostenlos Efeu zum Abholen an. Innerhalb des Projekts „Leverkusen blüht auf“, einer Maßnahme des Leitbilds Grün der Stadt, wurden an drei Aktionstagen 400 Pflanzen Wilder Wein und ebenso viel Efeu verschenkt. Dienstag war der dritte Aktionstag: Von ursprünglich 800 Pflanzen waren am Anfang des Tages noch fünf bis sechs Kisten mit Efeupflanzen übrig.