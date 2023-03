Am Kirchturm in Leverkusen-Opladen fallen bald die Hüllen Bielertkirche – so geht es weiter

Ab Mai hat die Evangelische Kirchengemeinde Opladen eine neue Pfarrerin. Gewähltwurde die 31-jährige Judith Manderla, die derzeit ihr Anerkennungsjahr in Leichlingen macht. Christoph Rau, der in der eineinhalbjährigen Vakanz als Pfarrer im Übergang aushalf, verabschiedet sich Ende April. Pfarrerin Karolin Eckstein freut sich, dass das Pfarrteam – dazu gehört auch Stephan Noesser mit einer halben Pfarrstelle – endlich komplett ist. Dann gilt es festzulegen, wer sich auf welche Arbeit spezialisiert. Jedenfalls sieht sie mehr Spielräume als in ihren ersten eineinhalb Jahren in Opladen.