Am Flussufer in Leverkusen So stoßen Abenteurer in Hitdorf auf Rheingold

Vater Philipp Stadler und Sohn Lunis stehen mit gebücktem Oberkörper am Rheinufer. In der Hand hält das Familienoberhaupt einen schwarzen Teller, den er rhythmisch zwischen den Wellen kreisen lässt. Langsam schwappen Flusswasser und Sedimente über den Rand hinaus. Zurück bleiben glitzernde Teilchen. Bei den winzigen Partikeln handelt es sich um echtes Gold, das an der Wasserstraße zu finden ist. Neben dem Vater-Sohn-Gespann machen sich weitere eifrige Sucher auf zu den Spuren des wertvollen Edelmetalls. Das hat schon fast was vom früheren Goldschürfen im Wilden Westen. In jedem Fall riecht es stark nach Abenteuer.