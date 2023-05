Schulabschlussfeiern in Leverkusen Bratwurst oder Sterneküche beim Abiball?

Etwas anders legt das Werner-Heisenberg-Gymnasium seinen Abiball aus. Mutter Susanne Franck aus dem Organisationsteam sagt, das Heisenberg wolle keinen „0815-Abiball“ im Forum. Also geht es am 11. Juni nach Solingen in die „Schlossfabrik“. Hier werden die Abi­turienten über einen roten Teppich in den Saal einlaufen. Dabei soll „We are the Champions“ von Queen ertönen. Anschließend bedienen sich die rund 400 Teilnehmer am Drei-Gänge-Menü vom Sternekoch. Softdrinks und Wein sind natürlich inklusive, sowohl für den Abiball als auch für die After-Show-Party. Zum Abschluss des Balls ist für die Abiturienten ein traditioneller Elterntanz geplant. Für den Rücktransport der Gäste aus Solingen zurück nach Leverkusen sorgt ein eigener Shuttle-Bus. Entsprechend hoch ist der Preis der Tickets. Obwohl auch das Lützenkirchener Gymnasium viel Geld im Vorfeld einnahm, bezahlen Gäste 66,50 Euro für eine Karte. Dazu kam eine Anzahlung von 20 Euro von jedem Abiturienten. Damit ist das Ticket für den Abiball des Werner-Heisenberg-Gymnasiums mehr als dreimal so teuer wie das für die Abschlussfeier der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch. Die Anzahlung kostet das Vierfache. Für wirtschaftlich schwächere Familien wird Ratenzahlung angeboten. Bei Bedarf können sie sich auch an den Förderverein wenden. Laut Susanne Franck wurden schon einige Karten-Patenschaften geschlossen.