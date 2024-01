Karneval in Leverkusen Helau und Alaaf von Franken bis Paris

Zum Auftakt seiner siebten Sitzung präsentierte sich Präsident Virgilio Perez Guembe allerdings als lädierter Gewinner der „Tour de Manfort“. Nicht, weil er der schnellste, sondern der einzige Radfahrer sei, so Perez, der angesichts der schlechten Radwege in Leverkusen einigermaßen gut ans Ziel gekommen sei. So bemerkte er zwar augenzwinkernd, aber dennoch mit ernst gemeinter Botschaft in Richtung Oberbürgermeister Uwe Richrath. Auch ins Bühnenbild war das Stadtoberhaupt integriert und zog dort den amtierenden Prinzen in einem typisch französischen Citroën 2CV an einer Leine. Wie Richrath, so waren auch die meisten anderen 750 Besucher frankophil gekleidet.