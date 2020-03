Currenta : Siona Link macht den Chempark sicher

Leverkusen Sie ist die einzige Frau im Team der Sicherheitszentrale. Aber aufs Geschlecht komme es gar nicht an, sagt sie.

Als am 8. März weltweit der Internationale Frauentag begangen wurde, saß Siona Link gemütlich beim Sonntagsfrühstück – mit ein paar Freundinnen. Frauenrunde zum Frauentag. Passend. Aber: „Bei uns in der Chempark-Sicherheitszentrale ist fast täglich Frauentag“, sagt die 32-Jährige schmunzelnd. Kein Wunder: Siona Link ist die einzige Frau im dortigen Team, das für das Thema Sicherheit im Chempark zuständig ist.

Seit 2013 ist die Rettungsassistentin in der Zentrale einer der Ansprechpartner zu allen Fragen rund um sicherheitsrelevante Ereignisse an den drei Niederrhein-Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Gerade bei dem Thema gehe es nicht um die Frage des Geschlechts, sondern um Fachkompetenz, heißt es von Currenta.