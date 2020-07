Verschmutzung in Leverkusen : Clevere Abfalleimer Lösung für Stadt-Müll?

Übervoller Papierkorb am Berliner Platz in Opladen. Gerade im Sommer ein Anblick, der sich an vielen Stellen im Stadtgebiet bietet. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Im Chempark werden „intelligente Mülleimer“ getestet. Möglicherweise könnten die auch für die Stadt interessant sein. Vorausgesetzt, die Anschaffung rentierte sich. Immerhin kostet ein cleverer Abfallbehälter 7000 Euro. Kann dafür aber wesentlich mehr als noch die teuren „Toluca“-Paierkörbe, die Leverkusen bundesweit Spott einbrachten.

Überquellende Abfallbehälter, Müll, der neben diesen einfach auf dem Boden abgeladen wird – diese Bilder sind besonders im Sommer auf der Tagesordnung. Mehr als 2000 Mülleimer gibt es in Leverkusen. Für knapp 700 sind die Technischen Betriebe der Stadt (TBL) zuständig, in die Zuständigkeit des Fachbereichs Stadtgrün fallen rund 1400 Abfalleimer. Viele von ihnen werden täglich geleert, andere, zum Beispiel an Bushaltestellen, wöchentlich. Stark frequentierte Orte, an denen nicht täglich geleert wird, werden von der Avea, dem städtischen Entsorger, mehrfach die Woche angefahren.

„Probleme entstehen in Bereichen, in denen sich viele Menschen im Sommer bei gutem Wetter vorwiegend abends oder an Wochenenden draußen aufhalten, so zum Beispiel auf Liegewiesen an den Badeseen, am Rheinufer oder an Spielplätzen in der Nähe von Eisdielen“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon. Dort entstehe innerhalb kurzer Zeit so viel Abfall, dass diese Menge selbst durch eine engere Taktung bei den Leerungen nicht aufgefangen werden könne.