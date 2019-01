Bayer Philharmoniker im Forum Leverkusen: Silvesterkonzert mit besonderen Momenten

Leverkusen Den Jahreswechsel läuteten die Bayer Philharmoniker im Forum Leverkusen mit einem abwechslungsreichen Programm ein.

Der ist inzwischen 31, seit einem Jahr Professor für Schlagzeug an der Münchner Hochschule für Musik und Theater und seit Sommer im StART-Förderprogramm bei Bayer Kultur. Als solcher war er der Solist dieses Doppelkonzertes, das sich so schlagkräftig von den bisherigen unterschied. In den vergangenen Jahren hat Gerassimez nicht nur das gesamte Schlagzeug-Arsenal studiert und seine Fertigkeiten auf Instrumenten wie Marimba oder Vibraphon perfektioniert, sondern seine Neugier für alles, was sich irgendwie zur Tonerzeugung eignet, beibehalten. Seine jüngste Entdeckung auf diesem Gebiet sind Schiffsschrauben (oder -Propeller), die aus einem Stück gegossen sind und deswegen physikalisch optimal klingen. Während der Percussionist das im Gespräch mit Christian Schruff erklärte, hielt er eine halb gefüllte PET-Wasserflasche in den Händen. Nicht etwa, um vor seinem nächsten Solo-Stück daraus zu trinken, sondern um darauf Musik zu machen. „Soul of Bottle“ – die Seele der Flasche, oder freier übersetzt „Flaschengeist“ ist der Titel seiner eigenen Komposition, zu der er am Frühstückstisch inspiriert wurde. Dort begann er, die verschiedenen Klangfacetten solcher Flaschen auszuloten, die schließlich in ein eindrucksvolles Musikstück mündeten. Sehr zum Vergnügen des Publikums, das die geradezu sportlichen Solopassagen auf Marimba oder Vibraphon ganz besonders beeindruckte.