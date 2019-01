St. Remigius in Opladen: Silvesterknaller zerstört Kirchenfenster

Opladen Kurz vor Mitternacht hat ein Silvesterknaller ein Kirchenfenster in St. Remigius zerstört. Das Fenster hat nun zwei faustgroße Löcher.

Pfarrer Heinz-Peter Teller ist auch fast zwölf Stunden nach dem Vorfall noch immer geschockt. „Erst gab es einen Knall, dann splitterte Glas“, erzählt der Pfarrer in St. Remigius am Neujahrstag. Was war passiert? Wie immer hatte der Pfarrer rund 30 Minuten vor dem Jahreswechsel das Gotteshaus geöffnet, um dort gemeinsam mit anderen Gläubigen das neue Jahr zu begrüßen und anzustoßen. „Um kurz vor zwölf sah und hörte ich dann, wie ein Böller das erste Fenster vorne rechts in der Kirche zerstörte und Glasstücke auf den Boden fielen“, erzählt er am Tag danach. „Ich habe einen Riesenschrecken bekommen. Glücklicherweise hat kein Besucher die Splitter abbekommen.“ Als er sich den Schaden aus der Nähe ansah, entdeckte er zwei etwa faustgroße Löcher im Glas. „Weil das Fenster aus Buntglas ist, müssen wir es extra bestellen, das kann dauern“, sagt der Pfarrer. Bis dahin muss das Fenster eine Notverglasung bekommen. „Es liegt nämlich zur Wetterseite“, sagt Teller. „Wenn es stark regnet, wird auch noch die Wand geschädigt.“ Seiner Meinung nach war die Knallerei auf dem Platz vor der Kirche bei diesem Jahreswechsel „unmöglich“. Heinz-Peter Teller: „Um Mitternacht konnte man fast nicht die Glocken läuten hören, weil es so laut war.“