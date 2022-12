Politik in Leverkusen beschäftigt sich 2023 mit dem Thema Feuerwerksverbot Silvesterböller? Die Nachfrage ist riesig

Leverkusen · Individuelles Feuerwerk ja oder nein? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Auch die Leverkusener Politik ist in Sachen komplettes Verbot unentschlossen. Derweil brummt’s an den Ladentheken, heißt’s aus der Feuerwerkbranche.

27.12.2022, 15:22 Uhr

Leuchtender Silvesterhimmel über der Wiesdorfer City in Vor-Corona-Zeit. Nach der Pandemie-Pause haben offenbar viele wieder Lust auf Feuerwerk. Foto: Kaechele

Von Tobias Brücker