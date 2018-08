Leverkusen: sieben Teams beim Schürreskarrenrennen

Schnaps oder Bier am Wendepunkt

Leverkusen Sieben Teams traten beim Schürreskarrenrennen im Rahmen der Rheindorfer Spätkirmes an.

Minuro Nakanishi, amtierender Hahnenkönig in Bürrig, trat als erster Läufer an die einrädrige Holzkarre, die es samt Wassereimer schnellstmöglich und ohne Wasserverlust jeweils etwa 100 Meter zu transportieren galt. Erschwerend kommt immer hinzu, dass am Wendepunkt entweder ein Schnaps oder ein Bier zu trinken ist. „Ein Schnaps ist schnell getrunken, aber die Beine werden danach langsamer“, sagte Nakanishi bei seiner Rückkehr.