Leverkusen: Sicherheit bei der Bierbörse Opladen

Opladen Das Thema Sicherheit wird groß geschrieben, wenn von Freitag bis Montag, 10. bis 13. August, täglich zehntausende Besucher aus Nah und Fern zur 32. Opladener Bierbörse auf der Wupperwiese erwartet werden.

Speziell nach den tragischen Ereignissen bei der Loveparade in Duisburg und diversen Terroranschlägen mit Lkw präsentiert Nolden alljährlich ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, das seinesgleichen suchen muss. Dazu gehören Hinweise auf Notausgänge ebenso wie Taschen- und Jugendschutzkontrollen. Bei der Pressekonferenz sagte Nolden am Freitag: „Unser Sicherheitskonzept hat sich bewährt. Besucher fühlen sich bei uns wohl. Genauso soll es sein.“

Programm Die 32. Opladener Bierbörse wird am Freitag, 17 Uhr, mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Uwe Richrath offiziell eröffnet. Das musikalische Unterhaltungsprogramm beginnt ab 19 Uhr. Am Samstag sind die Jukebox-Heroes erstmals nicht dabei. Die Gruppe um Jürgen Buchmüller hat keinen Schlagzeuger. Stattdessen übernehmen um 20 Uhr „Dire Strats“. Höhepunkt am Sonntag ist „Kölsch im Zirkuszelt“ um 17 Uhr. Räuber, Björn Heuser, Fiasko, Kuhl un de Gäng sowie Pläsier sorgen für ausgelassene Karnevalsstimmung. Traditionell endet das Fest am Montag um 20.15 Uhr mit Guildo Horn. Er kommt diesmal mit Tobias Künzel von der Kultband „Die Prinzen“. Infos zum Programm, Anreise mit dem Bus und Parkmöglichkeiten: www.bierboerse.com.

Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung ihrer Eltern Zutritt zur Bierbörse. Aus Tierschutzgründen ist das Mitführen von Hunden untersagt. Als Nolden im Jahr 2016 zum Schutz vor Attentaten die roten Eisenbahnschwellen in die Erde rammen ließ, lachten noch viele über ihn. Inzwischen lacht keiner mehr. Aus Sicherheitsgründen sind auch Rucksäcke, Taschen größer als DIN-A-4 Format und Bollerwagen auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet. Zudem ist die Mitnahme von Speisen – ausgenommen Babynahrung – und Getränken untersagt. Alle Eingänge werden kontrolliert. Die genannten Gegenstände können gegen einen Euro Gebühr beim Deutschen Roten Kreuz am Eingang Bonner Straße/An der Schusterinsel abgegeben werden. Das Geld kommt den Rettern zugute. Am gleichen Ort ist erstmals die Anlaufstelle für die Aktion „Luisa ist hier“ untergebracht. Dabei geht es um ein Hilfsangebot für Frauen, die unangenehmen Situation entgehen möchten. Sie wenden sich mit der Frage nach Luisa ans Personal und erhalten unauffällige Hilfe. Die Leverkusener Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt hat das Projekt vor einem Jahr in Leverkusen eingeführt.