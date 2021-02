Safer Internet Day : Sicher netzwerken bei Facebook, Instragram & Co.

Worauf beim Nutzen der sozialen Netzwerke zu achten ist, erklärt die Polizei in einem Workshop. Foto: dpa/Fabian Sommer

Köln/Leverkusen Falsche Freunde und Ratgeber im Internet: Darüber informieren Experten der Kriminalprävention der Polizei Köln und der Beschwerdestelle des Eco-Verbandes der Internetwirtschaft am 9. Februar (13 bis 15 Uhr) in einem digitalen Workshop anlässlich des „Safer Internet Day 2021“. Das Angebot richtet sich an Schüler ab 16 Jahren, Eltern, Lehrende, Schulsozialarbeitende, Erzieher sowie interessierte Internetnutzer, die Wissenswertes über mögliche Risiken aus dem Schwerpunktbereich „Politische Meinungsbildung" und „Sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige" erhalten möchten.

Für den Workshop mit dem Thema "Fake und die möglichen Folgen eines Irrtums - sicher sozial netzwerken, statt den Falschen ins Netz zu gehen" sind noch Plätze frei. Anmeldungen können bis zum 8. Februar unter