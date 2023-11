Spitzentreffen mit Minister Wissing in Berln Leverkusen setzt auf Kompromiss bei Autobahnplanung

„Der Bundesverkehrsminister erkennt die besonderen Belange der Stadt Leverkusen und ist gesprächsbereit“, sagt Oberbürgermeister Richrath nach dem Gespräch mit Wissing in Berlin. „Leverkusen ist ein bedeutender Chemiestandort. Dieser Verantwortung weit über die Stadtgrenzen hinaus muss auch beim Autobahnausbau Rechnung getragen werden. Wir befinden uns in einer Zeit des technischen Wandels und müssen heute bereits die Auswirkungen auf die zukünftigen Verkehrsströme und -lasten in den Ausbauplanungen berücksichtigen“, fährt Richrath fort. Eine Abkehr von den jetzigen oberirdischen Ausbauplänen des Bundes hätte städtebaulich enorme Potenziale für Leverkusen. Um eine gemeinsame Lösung zu finden, will Richrath die Kommunikation zwischen Bund, Land und Kommune weiter fortsetzen.