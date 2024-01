Finanzen – Ausblick 2024 für Leverkusen Stadt setzt auf Zukunftsinvestitionen

Weiterhin befindet sich die Welt im Krisenmodus. Das schlägt sich nieder auch auf die Finanzen bis hinunter auf die lokale Ebene. Auch in Leverkusen. Den städtischen Finanzplanern blieb zuletzt keine andere Wahl, als die Kosten für unvorhersehbare und durch Krisen bedingte Ausgaben aus dem regulären Stadthaushalt zu isolieren. Der Bund hatte es mit seinen sogenannten Sondervermögen vorgemacht. Die Kommunen zogen mit ausdrücklicher Genehmigung ihrer Aufsichtsbehörden nach: Insgesamt 264,2 Millionen wurden für die Aufwendungen für die Corona-Pandemie und die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge aus den regulären Haushalten Leverkusens ausgegliedert. Diese horrenden Schulden müssen nun ab 2026 über 50 Jahre abgetragen werden und wirken so als Last für künftige Generationen. Ohne diesen „Buchungstrick“ wären vorangegangene Haushalte nicht mehr zu stemmen gewesen.