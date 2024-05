Ensemble Manchester Collective in Leverkusen Kunst und Klänge lassen entrückte Zuhörer zurück

Als vor rund 18 Monaten die Planungen mit dem Ensemble Manchester Collective für ein Gastspiel im diesjährigen stARTfestival von Bayer Kultur begannen, gingen alle von der Vorstellung aus, die abstrakte Farbflächenmalerei von Mark Rothko zu entsprechender Musik im Raum sichtbar zu machen, erklärte Festival-Leiter Christoph Böhmke dem Publikum im Erholungshaus. Das Ergebnis des langen Kreativprozesses, das wenige Tage zuvor in London Premiere hatte, folgte einem etwas anderen Konzept. Das stellt nicht die Farbriesen des amerikanischen Malers in den Mittelpunkt, sondern die „Rothko Chapel“ mit dessen 14 fast schwarzen monochromen Wandmalereien, die in Houston/Texas nach seinen Plänen errichtet wurde und seitdem als überkonfessionelle Kapelle Gebetsraum für Anhänger aller Religionen sein soll, sowie für Aufführungen und als Tagungsort für Menschenrechtsversammlungen genutzt wurde. Die Einweihung erlebte Rothko nicht mehr, er hatte sich ein Jahr zuvor das Leben genommen.