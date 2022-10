Aktion „Einheitsbuddeln“ in Leverkusen : Sensenhammer-Team pflanzt vier Meter Zukunft

Das vierte „Einheitsbuddeln“ auf dem Areal des Sensenhammers: Bürgermeister Bernhard Mareswki und Museumschef Jürgen Bandsom (r.) legten Hand an Spaten und Baum. Foto: Gabi Knops-Feiler

Leverkusen-Schlebusch Das Schlebuscher Industriemuseum hatte zur Aktion „Einheitsbuddeln“ am Tag der Deutschen Einheit eingeladen. Ein weiterer Apfelbaum ist eingesetzt. Langsam wachse eine kleine Streuobstwiese, merkte Museumschef Jürgen Bandsom an. Und so auch ein Stück Zukunft, betont Bürgermeister Bernhard Marewski auf dem Termin.