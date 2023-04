Neuer Standort in Wiesdorf Selbsthilfebüro zieht um

Nach mehr als 20 Jahren im Erdgeschoss des städtischen Verwaltungsgebäude Goetheplatz zieht das Selbsthilfe-Büro-Leverkusen in Trägerschaft des Paritätischen NRW am Mittwoch, 26. April, in neue Räume, nämlich ins Gesundheitshaus am Ludwig-Erhard-Platz 1 in Wiesdorf.