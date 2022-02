Spendenlauf in Leverkusen : Sekundarschüler unterstützen Flutopfer

Spendenlauf in Leverkusen

Der Geräte-Parcours, den 470 Sekundarschüler zugunsten von Betroffenen des Hochwassers absolvierten, hatte es in sich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Während des Spendenlaufs mussten die Mädchen und Jungen schwierige Hindernisse überwinden. Die Sportlehrer hatten Elemente wie Balancieren, Springen und Schwingen eingebaut.

Quietschende Turnschuhe, diverse Sportgeräte und motivierte junge Menschen – ein ganz normaler Tag im Sportunterricht der Sekundarschule Leverkusen. Doch am Freitag, stand für die Klasse 9c etwas Besonderes an: Sie durfte die Summe aus einem Spendenlauf an Oberbürgermeister Uwe Richrath übergeben.