Opladener Kirche feiert Jubiläum Seit 800 Jahren wacht Remigius über die Stadt

Christus, der Herr, erscheint im Lichterkranz. Der Gekreuzigte überwindet den Tod und sendet sein Licht in die Welt. Glaube und Licht sind wiederkehrende Motive des Leverkusener Glasmalers Paul Weigmann, dessen Kunst sich in rund 300 Sakralbauten wiederfindet. In der Opladener Kirche St. Remigius hat er sich in gleich 19 Kirchenfenstern verewigt. Eines davon trägt den Titel „Christi Auferstehung“ und gehört zum Zyklus „Die glorreichen Geheimnisse des Rosenkranzes“.