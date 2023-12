Verdacht auf Alkohol und Drogen Sechs Verletzte bei Pkw-Frontalzusammenstoß in Leverkusen

Ein 22-Jähriger ist in Leverkusen mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen das Auto einer 44-Jährigen geprallt. Die Frau und ihre fünf Kinder im Alter von 4, 8, 9, 12 und 15 Jahren seien durch den Zusammenstoß am frühen Samstagabend verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, zur Schwere der Verletzungen sei noch nichts bekannt.