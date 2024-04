Stadt Leverkusen arbeitet an Lösung für Zeit der Hallenbadsanierung Schwimmen lernen – notfalls im „Badewannenmobil"

Zwei Projekte sind bereits auf den Weg gebracht und werden nach ersten Erfahrungen weiter angepasst. Das eine ist das Landes-Förderprogramm „NRW kann Schwimmen“ mit kostengünstigen Kursen in den Schulferien. Das Kommunale Bildungsbüro ist dabei Vermittler zwischen Schulen und Schwimmschulen. Erste Erfahrungen wurden in den Sommerferien 2023 gesammelt, berichtete Bildungsbüro-Leiterin Katharina Baarhs. Da standen 50 Plätze für zehn Tage Schwimmkursus zur Verfügung, auf die allerdings nur 40 Kinder der Jahrgänge drei bis sechs angemeldet wurden, 13 davon seien gar nicht erschienen. Diese Teilnahmequote von 52 Prozent war unbefriedigend, so dass man sich für eine andere Organisation entschieden habe. In den Osterferien 2024 nahmen nur Dritt- und Viertklässler der drei Schulen GGS Am Friedenspark, Herderstraße und Opladen am Seepferdchen- und Bronzekursus (sicheres Schwimmen) teil. Von 48 Anmeldungen sind drei nicht erschienen, was die Teilnahmequote auf 80 Prozent verbessert. Durch eine Spende konnten die Kosten erstattet werden. Vorteilhaft war, dass sich mehrere Kinder bereits kannten und Eltern sich die Begleitung teilen konnten. „Das ist der richtige Weg“, lautete Baarhs’ Fazit.