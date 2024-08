Sport in Leverkusen Schwimmabzeichen-Aktionstag im Wiembachtal

Lukas Märtens weiß, wie es geht: Der deutsche Olympionike hat sich gerade bei den Olympischen Spielen Gold in einem der Schwimmwettbewerbe gesichert. Viele Kinder aber wissen nicht, wie Schwimmen so funktioniert, dass sie nicht untergehen. Deshalb gibt es am letzten Ferien-Samstag, 17. August, von 11 bis 18 Uhr den „Schwimmabzeichen-Aktionstag“ im Freibad Wiembachtal in Opladen. Die Schwimmschule Aqua-Vital organisiert das Programm, „um Kinder sicherer im Wasser zu machen und Eltern zu zeigen, wie sie ihre Kinder spielerisch beim Schwimmenlernen unterstützen können“, meldet die Stadtverwaltung. Großes Tagesziel für alle Interessierten: ein Schwimmabzeichen.