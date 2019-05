Großeinsatz der Feuerwehr in Leverkusen : Austritt von Schwefelsäure im Chempark

Die Feuerwehr erzeugt Wasserschleier. Foto: Hans-Jürgen Papenfuss

Leverkusen Aus bisher unbekannter Ursache ist am Freitag hochkonzentrierte Schwefelsäure in einem Betrieb im Nordwesten des Chemparks ausgetreten. Eine Gesundheitsgefährdung kann bisher ausgeschlossen werden. Zudem gibt es einen Großbrand in Alkenrath.

Die Werksfeuerwehr, die Feuerwehr Leverkusen und Kräfte aus umliegenden Städten sind im Einsatz und setzen aktuell Wasserschleier ein, um das austretende Produkt niederzuschlagen. In einem nächsten Schritt werden die Einsatzkräfte die Undichtigkeit schließen, teilt der Chempark mit.

Die Luftmesswagen von Stadt und Chempark patrouillieren auch außerhalb des Werks, bisher seien aber keine auffälligen Werte festgestellt worden. Nachbarn rund um den Chempark fielen die hoch angesetzten Wasserschleier auf. Schwefelsäure ist laut Chempark-Betreiber Curenta eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit: „Die Substanz wird auch rauchende Schwefelsäure genannt, da sie mit der Luftfeuchtigkeit reagiert und dabei dichten, weißen Nebel bildet.“ Der Stoff wird in der chemischen Industrie unter anderem in der Pigment-Produktion eingesetzt, heißt es weiter.

Der Chempark ist abgeriegelt. Foto: Uwe Miserius

Der Einsatz der Wasserschleier ist bis in die Nachbarschaft des Chemparks zu sehen. Die Warn-App Nina ist zur Sicherheit ausgelöst worden. Eine Gesundheitsgefährdung kann bisher ausgeschlossen werden. Die Einsatzstelle begrenze sich auf das direkte Umfeld im Werk. Dennoch werden Bürger gebeten, nicht den Notrof der Feuerwehr und der Polizei durch Nachfragen zu blockieren.

Die Feuerwehr Leverkusen ist aktuell mit allen Kräften im Einsatz, da es zusätzlich auch noch einen Großbrand an der Schlebuscher Straße in Alkenrath gibt. Dort kommt es zu einer massiven Rauchausbreitung. Auch in diesem Fall löste die Warn-App Nina aus. Anwohner sollen die Türen und Fenster schließen.

